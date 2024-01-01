МО РФ сообщило о поражении аэродромов базирования ВСУ с носителями Storm Shadow

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по инфраструктуре аэродромов базирования самолетов-носителей крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"31 декабря нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по инфраструктуре аэродромов", – говорится в сообщении.

Как отметило ведомство, цель удара была достигнута, объекты украинских войск поразили.

До этого истребитель Су-35 прикрыл бомбардировщики в зоне спецоперации от самолетов ВСУ. Российским силам пришлось прервать выполнение задачи из-за обнаружения ударной группы противника. Однако истребитель выполнил на нее наведение, после чего группа развернулась.

Ранее фронтовые бомбардировщики Су-34 нанесли удары по командному пункту и живой силе ВСУ на краснолиманском направлении. Летчики использовали фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

Четыре украинских военных самолета сбиты силами ПВО за сутки