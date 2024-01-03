Над морем в Севастополе сбили ракету – губернатор

Фото: Министерство обороны РФ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что, предварительно, над акваторией Черного моря была сбита ракета в ночь на 3 января. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

По информации от спасательной службы Севастополя, в городе не зафиксировано никаких повреждений инфраструктуры. Развожаев добавил, что оперативные службы продолжают контроль обстановки.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны сбила девять воздушных целей на подлете к Белгороду. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки не выявили.

До этого в Минобороны России рассказали, что Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточными ракетами и беспилотниками по объектам ВПК в Киеве. Там было производство ракет, БПЛА, а также места ремонта боевой техники, хранения ракет и боеприпасов.

При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов