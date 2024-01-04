Система РЭБ обезвредила украинский БПЛА в Липецкой области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система радиоэлектронной борьбы обезвредила украинский беспилотник в Липецкой области. В результате инцидента жертв и разрушений не выявили, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

"Благодарю наших защитников за службу и обеспечение безопасности жителей региона", – отметил он.

До этого в Севастополе объявили воздушную тревогу. ВС РФ отражали атаку украинских войск. Все службы были приведены в боевую готовность.

Дежурные силы противовоздушной обороны сбили десять украинских ракет над Крымским полуостровом. По словам главы Севастополя Михаила Развожаева, в городе один осколок попал в дом. По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны сбила девять воздушных целей на подлете к Белгороду. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки не выявили.

При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов