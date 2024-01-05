Губернатор Севастополя рассказал о повреждениях в городе после атаки ВСУ

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев провел суженное заседание оперштаба после атаки ВСУ и заслушал доклады от оперативных служб. Об этом говорится в телеграм-канале Развожаева.

На улице Глухова трех человек эвакуировали из дома, в который попал осколок от сбитой ракеты. Семью перевезли в место временного размещения.

Также часть одной из ракет упала в реку в селе Черноречье. Ее планируют вывезти на полигон для дальнейшего уничтожения.

"В зону эвакуации попадает 47 домов, в которых проживают 99 человек, из них 15 детей. В готовности развертывания пункт временного пребывания. Работы по вывозу взрывоопасного предмета начнутся утром", – сообщил Развожаев.

Кроме того, подтвердилась информация о падении ракеты в районе частного сектора за СевГУ. Утром специалисты также доставят ее на полигон для уничтожения.

Вечером 4 января в Севастополе была объявлена воздушная тревога. По словам Развожаева, ВС РФ отражали атаку украинских войск. В частности, системы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей.

Через некоторое время в Минобороны РФ также сообщили, что дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник в северо-западной части акватории Черного моря.