Российская ПВО сбила украинский БПЛА над северо-западом Черного моря – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В четверг, 4 января, дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Черным морем. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

В ведомстве сообщили, что около 20:40 по московскому времени была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России.

Также отмечается, что украинский беспилотник был уничтожен российскими ПВО в северо-западной части акватории Черного моря.

Ранее сообщалось, что 4 января была пресечена попытка террористической атаки с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200 по объектам на территории Российской Федерации.

До этого дежурные силы противовоздушной обороны сбили десять украинских ракет над Крымским полуостровом. По словам главы Севастополя Михаила Развожаева, в городе один осколок попал в дом. В результате происшествия пострадал один человек.