Одного пострадавшего прооперировали после ночного обстрела Белгорода

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Пострадавшему при обстреле ВСУ Белгорода в ночь на пятницу провели операцию У другого пострадавшего – легкое ранение. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Как сообщил Гладков, ночь на пятницу, 5 января, в Белгород вновь был обстрелян со стороны ВСУ.

"Очередной обстрел, два человека пострадавших. Одному из них была сделана операция – удалили осколок из плеча. У второго ранение, слава богу, более легкие последствия - с утра врачи во время осмотра примут решение по тому, какое лечение необходимо", – сообщил Гладков.

По данным главы региона, в больницах Белгородской области и в федеральных центрах находятся 74 раненых, и 20 человек в реанимации Москвы.

Гладков также рассказал о ходе восстановительных работ в городе после обстрела.

"После ночного обстрела работы прибавилось: много автомобилей посечено, разбиты окна, кровля. Сейчас во время утреннего обхода оценим ущерб и начнем замеры на приобретение строительных материалов и формирование строительных бригад и сами работы", – отметил Гладков.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 января над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. На подлете к городу было уничтожено 10 воздушных целей.