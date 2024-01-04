Экскаватор подорвался на мине в Белгородской области

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале сообщил, что в Краснояружском районе в результате подрыва мины пострадал один человек.

По предварительной информации, рядом с селом Демидовка экскаватор наехал на мину. В результате подрыва осколочные ранения лица и контузию получил рабочий.

Губернатор отметил, что бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в городскую больницу №2 города Белгорода. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее Гладков сообщил, что взрывотехники Минобороны вывозят из Белгорода и микрорайона "Улитка" на полигон три боеприпаса, которые не разорвались во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор региона отметил, что что улица будет временно перекрыта, везде выставлены патрули.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что два неразорвавшихся снаряда были обнаружены в частном секторе Белгорода после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Демидов отметил, что территория оцеплена, а люди находятся в безопасности.