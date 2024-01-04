Из Белгорода вывозят на полигон три боеприпаса, которые не разорвались при обстреле ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Взрывотехники Минобороны вывозят из Белгорода и микрорайона "Улитка" на полигон три боеприпаса, которые не разорвались во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Как отметил Гладков, взрывотехники Министерства обороны РФ приняли решение обезвреживать три неразорвавшихся боеприпаса. В настоящий момент колонны начинают вывозить снаряды. Гладков также отметил, что улиц будет временно перекрыта, везде выставлены патрули.

"Как только будет безопасно, начнем возвращать жителей в свои дома", – сообщил глава региона.

Накануне Гладков сообщил, что порядка 600 человек эвакуируют из-за ликвидации неразорвавшегося боеприпаса в Белгороде. Как отметил глава региона, оперативным штабом было принято решение провести эвакуацию 323 домов в радиусе 500 метров.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что два неразорвавшихся снаряда были обнаружены в частном секторе Белгорода после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Демидов отметил, что территория оцеплена, а люди находятся в безопасности.