ВСУ дважды подвергли обстрелу Белгород

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские войска дважды обстреляли Белгород. Ситуация в городе пока напряженная, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"ПВО сработали. Как только рассветет, будем проводить подомовой обход, смотреть повреждения, крыши, кровли, окна, фасады и приступать к восстановительным работам", – подчеркнул он.

Как отметил глава региона, для быстрого оповещения об обстрелах жители города могут установить приложение МЧС РФ.

Утром 3 января над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. На подлете к городу было сбито несколько воздушных целей.

Кроме того, под обстрел ВСУ попало село Солоти Валуйского городского округа. Предварительно, пострадавших нет, сообщил Гладков. Тем не менее в двух частных домах были выбиты окна и посечена крыша. Также была повреждена линия электропередачи.

В частности, в Белгороде запустили сирену ракетной опасности.

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