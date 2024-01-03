В Белгороде запущена сирена ракетной опасности – губернатор

Фото: Министерство обороны РФ

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем официальном телеграм-канале.

"Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", – написал Гладков.

Утром 3 января над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. На подлете к городу было сбито несколько воздушных целей.

Кроме того, под обстрел ВСУ попало село Солоти Валуйского городского округа. Предварительно, пострадавших нет, сообщил Гладков. Тем не менее в двух частных домах были выбиты окна и посечена крыша. Также была повреждена линия электропередачи.