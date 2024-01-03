Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

Фото: Министерство обороны РФ

Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом. Было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона добавил, что под украинский обстрел также попало село Солоти Валуйского городского округа. Предварительно, в результате атаки ВСУ никто не пострадал.

В двух частных домах были выбиты окна, а также посечена кровля. Кроме того, была повреждена линия электропередачи. На месте работают аварийные и оперативные службы.

Днем 2 января украинские силы совершили обстрел Белгородской области. Система ПВО сбила несколько воздушных целей над территорией региона.

В результате атаки один мирный житель погиб и еще 11 пострадали. Кроме того, были повреждены 53 частных дома, шесть квартир, семь хозяйственных построек, 37 автомобилей и один автобус.

Эвакуированные из Белгорода в Москву пациенты перенесли полет хорошо