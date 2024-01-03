Погибшую при обстреле Белгорода семью похоронили в селе Казацкое

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Супругов Дмитрия и Надежду Ряполовых, а также их годовалого сына, погибших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ 30 декабря, похоронили на кладбище села Казацкого Яковлевского округа. Об этом сообщает РИА Новости.

На похороны собрались местные жители, друзья и родственники погибших. Всю семью похоронили в одной общей могиле.

По информации журналистов, Дмитрий Ряполов занимал пост директора АО "Белводоканал" с 2020 по 2023 год. Как рассказали местные жители, супруги прожили в браке около 10 лет.

В субботу, 30 декабря, власти Белгорода сообщили, что ВСУ обстреляли центр города. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал местных жителей спуститься в укрытие. В Белгороде также сработала сирена ракетной опасности.

В результате атаки погибли 25 человек. Общее число пострадавших в результате обстрела возросло до 109 человек, 45 из них остаются в медучреждениях областного центра, а 25 – федерального.

Владимиру Путину доложили о ситуации в регионе. СК России возбудил ряд уголовных дел в связи с ударами украинских военных.

Президент РФ назвал произошедшее террористическим актом. Как отметил Путин, обстрел Белгорода был целенаправленным ударом по гражданскому населению. Он подчеркнул, что Россия ответит Украине.

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