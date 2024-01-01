Родственникам погибших в результате атаки ВСУ на Белгород выплатят по 3 млн рублей

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Власти выплатят родственникам погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины на Белгород по 3 миллиона рублей, 500 тысяч рублей выдадут пострадавшим. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Выплаты будут производиться после окончания новогодних и рождественских праздников.

Как уточнил Гладков, главную помощь по размещению родственников, которые прибыли с ранеными в Москву, оказывает Минздрав РФ.

По данным мэра города Валентина Демидова, повреждения выявили в 457 квартирах жилых домов и в 12 частных зданиях. Общая площадь восстановления составляет около 3 700 квадратных метров. Установку окон планируется начать с 3 января.

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"Пока не началась работа по замерам с коммерческими и социальными объектами – закрыли только тепловой контур. Принято решение по алгоритму работы. С завтрашнего дня эта работа начнется", – добавил губернатор Белгородской области.

В частности, он отметил, что в первую очередь восстановят детские сады и школы.

В субботу, 30 декабря, власти Белгорода сообщили, что ВСУ обстреляли центр города. Гладков призвал местных жителей спуститься в укрытие. В Белгороде также сработала сирена ракетной опасности.

В результате атаки погибли 25 человек. Общее число пострадавших в результате обстрела возросло до 109 человек, 45 из них остаются в медучреждениях областного центра, а 25 – федерального.

Владимиру Путину доложили о ситуации в регионе. СК России возбудил ряд уголовных дел в связи с ударами украинских военных.

Президент РФ назвал произошедшее террористическим актом. Как отметил Путин, обстрел Белгорода был целенаправленным ударом по гражданскому населению. Он подчеркнул, что Россия ответит Украине.

При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов