Два неразорвавшихся снаряда ВСУ обнаружены в частном секторе Белгорода – мэр города

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Два неразорвавшихся снаряда были обнаружены в частном секторе Белгорода после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

Как отметил мэр Белгорода, один из снарядов взрывотехники ОМОН Росгвардии и Министерства обороны обезвредили на месте. Сейчас принимают решение по второму снаряду.

Демидов отметил, что территория оцеплена, а люди находятся в безопасности.

Утром, 3 января, российские ПВО уничтожили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Под украинский обстрел также попало село Солоти Валуйского городского округа. Предварительно, в результате атаки ВСУ никто не пострадал.

Днем 2 января украинские силы совершили обстрел Белгородской области. Система ПВО сбила несколько воздушных целей над территорией региона. В результате атаки один мирный житель погиб и еще 11 пострадали.

Эвакуированные из Белгорода в Москву пациенты перенесли полет хорошо