Руководство ОБСЕ заняло сторону Украины, не осудив удары по Белгороду – постпредство РФ

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Руководство ОБСЕ в лице генсека Хельги Шмид и председательствующей в ней Мальты заняло сторону Киева, не осудив обстрелы Белгорода украинскими войсками. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале постоянного представительства РФ при организации.

В заявлении постпредства РФ говорится, что Мальта продолжает курс предшественников на односторонние и предвзятые оценки ситуации на Украине, в руководство ОБСЕ откровенно заняло сторону преступного киевского режима.

"Генеральный секретарь ОБСЕ откровенно приняла сторону преступного киевского режима, ни словом не осудив варварские ракетные атаки Белгорода, повлекшие гибель десятков мирных граждан, включая детей. Таким образом, Мальта и Секретариат ОБСЕ продолжают курс на форсированное обрушение организации, попирая свои мандаты", – говорится в российском постпредстве.

Ранее сообщалось, что постоянное представительство России при ОБСЕ возмущено молчанием ряда высокопоставленных функционеров в организации на фоне обстрела Белгорода.

В свою очередь, президент России Владимир Путин назвал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду 30 декабря террористическим актом. Он отметил, что обстрел Белгорода был целенаправленным ударом по гражданскому населению. Президент подчеркнул, что Россия ответит Украине.

В субботу, 30 декабря, власти Белгорода сообщили, что ВСУ обстреляли центр города. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал местных жителей спуститься в укрытие. В Белгороде также сработала сирена ракетной опасности.

В результате атаки погибли 25 человек. Общее число пострадавших в результате обстрела возросло до 109 человек, 45 из них остаются в медучреждениях областного центра, а 25 – федерального.