В ООН призвали к защите мирных граждан после гибели людей в РФ и на Украине

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Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к деэскалации украинского конфликта и защите мирного населения после гибели десятков людей в России и на Украине.

"Международное гуманитарное право запрещает неизбирательные нападения на гражданские объекты. Фолькер Тюрк призывает к немедленным шагам по деэскалации, обеспечению защиты гражданских лиц и уважению международного права", – сообщается на странице управления Тюрка в соцсети X.

30 декабря власти Белгорода сообщили об обстреле центра города со стороны Украины. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал местных жителей спуститься в укрытие.

В результате атаки погибли 25 человек, а общее число пострадавших достигло 109 человек, 45 из них остаются в медучреждениях областного центра, а 25 – федерального.

СК РФ возбудил ряд уголовных дел в связи с ударами украинских военных. Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом и подчеркнул, что Россия ответит Украине. По словам президента РФ, обстрел Белгорода был целенаправленным ударом по гражданскому населению.

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