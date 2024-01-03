Порядка 600 человек будут эвакуированы из-за неразорвавшегося боеприпаса в Белгороде

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

Порядка 600 человек эвакуируют из-за ликвидации неразорвавшегося боеприпаса в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Сообщается, что неразорвавшийся боеприпас был найден сегодня на улице Красноармейской. Взрывотехники министерства обороны принимают решение о его утилизации. Как отметил глава региона, оперативным штабом было принято решение провести эвакуацию 323 домов в радиусе 500 метров. По предварительным данным, это порядка 600 человек.

Также два боеприпаса обнаружены в микрорайоне Улитка, сейчас их проверяют саперы. После результатов исследования будет принято решение о дальнейших действиях.

Губернатор также отметил, что администрация города во главе с мэром Белгорода Валентином Демидовым и сотрудники управления региональной безопасности правительства области работают на месте. Они предлагают всем желающим выехать в пункты временного размещения, где их обеспечат горячим питанием, чаем. Возле пунктов сбора уже стоят автобусы для тех, кто решит выехать в ПВР.

Глава Белгородской области подчеркнул, что дома будут находиться под охраной полиции, муниципальной стражи и самообороны вплоть до полного возвращения жителей.

Ранее мэр Белгорода Валентин Дамидов сообщил, что два неразорвавшихся снаряда были обнаружены в частном секторе Белгорода после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Демидов отметил, что территория оцеплена, а люди находятся в безопасности.

Утром, 3 января, российские ПВО уничтожили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Под украинский обстрел также попало село Солоти Валуйского городского округа. Предварительно, в результате атаки ВСУ никто не пострадал.