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Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде – губернатор
Фото: Министерство обороны РФ
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава региона призвал местных жителей не подходить к окнам в домах и укрыться в помещениях со сплошными стенами (коридор, ванная, кладовая и прочие). На улице же Гладков посоветовал спуститься в укрытие либо иное безопасное место.
30 декабря Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Он также объявил о запуске горячей линии для приема заявок о пострадавших и зафиксированных повреждениях после обстрела.
СК РФ, в свою очередь, возбудил несколько уголовных дел в связи с обстрелом Белгородской области.
Президент РФ назвал произошедшее террористическим актом. Как отметил Путин, обстрел Белгорода был целенаправленным ударом по гражданскому населению. Он подчеркнул, что Россия ответит Украине.
Днем 2 января украинские силы вновь совершили обстрел Белгородской области. Система ПВО сбила несколько воздушных целей над территорией региона. В результате атаки один мирный житель погиб и еще 11 пострадали.
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