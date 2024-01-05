Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде – губернатор

Фото: Министерство обороны РФ

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона призвал местных жителей не подходить к окнам в домах и укрыться в помещениях со сплошными стенами (коридор, ванная, кладовая и прочие). На улице же Гладков посоветовал спуститься в укрытие либо иное безопасное место.

30 декабря Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Он также объявил о запуске горячей линии для приема заявок о пострадавших и зафиксированных повреждениях после обстрела.

СК РФ, в свою очередь, возбудил несколько уголовных дел в связи с обстрелом Белгородской области.

Президент РФ назвал произошедшее террористическим актом. Как отметил Путин, обстрел Белгорода был целенаправленным ударом по гражданскому населению. Он подчеркнул, что Россия ответит Украине.

Днем 2 января украинские силы вновь совершили обстрел Белгородской области. Система ПВО сбила несколько воздушных целей над территорией региона. В результате атаки один мирный житель погиб и еще 11 пострадали.

Эвакуированные из Белгорода в Москву пациенты перенесли полет хорошо