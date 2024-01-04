04 января, 16:41Общество
Школьные каникулы в Белгородской области продлили до 19 января
Фото: ТАСС/Евгений Силантьев
Школьные каникулы продлили в приграничных районах Белгородской области и Белгорода до 19 января из-за угрозы обстрелов украинских войск. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что продление каникул коснулось Белгорода, Белгородского, Краснояружского, Борисовского, Волоконовского районов, Грайворонского, Шебекинского, Валуйского, Яковлевского городских округов, а также населенных пунктов Мелихово и Дальняя Игуменка.
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"Детские сады в этих муниципалитетах будут работать в режиме дежурных групп. В дежурных группах в первую очередь будем предоставлять места детям тех родителей, которые работают на предприятиях непрерывного цикла", – отметил Гладков.
Также власти региона порекомендовали техникумам и ВУЗам провести сессию в дистанционном формате. В учреждениях дополнительного образования сохранят только дистанционный режим обучения.
30 декабря Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Он также объявил о запуске горячей линии для приема заявок о пострадавших и зафиксированных повреждениях после обстрела.
СК РФ, в свою очередь, возбудил несколько уголовных дел в связи с обстрелом Белгородской области.
Президент РФ назвал произошедшее террористическим актом. Как отметил Путин, обстрел Белгорода был целенаправленным ударом по гражданскому населению. Он подчеркнул, что Россия ответит Украине.
Днем 2 января украинские силы совершили обстрел Белгородской области. Система ПВО сбила несколько воздушных целей над территорией региона. В результате атаки один мирный житель погиб и еще 11 пострадали.
Утром, 3 января, российские ПВО уничтожили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Под украинский обстрел также попало село Солоти Валуйского городского округа. Предварительно, в результате атаки ВСУ никто не пострадал.
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