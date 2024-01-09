Трое пострадавших при обстреле Белгорода находятся в реанимации

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Три человека были доставлены в больницу и находятся в реанимации после обстрелов Белгорода со стороны Вооруженных силы Украины (ВСУ), которые произошли 8 января. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, врачи уже провели всем пострадавшим операции, однако медики пока оценивают их состояние как стабильно тяжелое.

"Вся необходимая медицинская помощь оказывается. С утра проведем подомовой обход в тех микрорайонах, которые пострадали от разлетевшихся осколков", – уточнил он, добавив, что специалисты постараются побыстрее начать восстановление тех мест, где произошли разрушения.

Вечером 8 января в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО сбили 10 украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью. Атака была пресечена в 21:30.

После Гладков заявил, что двое мужчин и женщина получили осколочные ранения во время обстрела со стороны ВСУ.



При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов