Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ села Подывотье Брянской области

Фото: ТАСС/Свердлов Леонид

Село Подывотье Севского района попало под обстрел украинской армии, в результате пострадал один мирный житель. Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал в своем телеграм-канале.

"В настоящее время он доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Частично повреждена одна единица автотранспорта", – написал он.

Богомаз добавил, что в настоящее время на территории происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Днем 10 января глава региона рассказал, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Лемешовка. Никто не пострадал, было выявлено 10 прилетов по мирным объектам, уточнил Богомаз.

По предварительным данным, в результате атаки частичные повреждения получили два жилых дома, хозпостройки, производственное помещение и административное здание сельхозпредприятия, добавил он.

Украинских диверсантов ликвидировали в Брянской области