Украинский беспилотник пробил кровлю здания в Воронежской области

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Минувшей ночью беспилотник ВСУ повредил кровлю здания в Воронежской области. Глава региона Александр Гусев рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Сегодня ночью украинский БПЛА пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области. Никто не пострадал. Возгорания нет. На месте работают все оперативные службы", – говорится в его публикации.

Губернатор заверил, что лично контролирует возникшую ситуацию.

Днем 10 января российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над территорией региона. По данным министерства обороны РФ, это был беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Утром 11 января два вражеских БПЛА ликвидировали в Каменском районе Ростовской области. Местные власти уточнили, что в результате падения обломков никто не пострадал.



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