11 января, 06:33Происшествия
ПВО России сбила два беспилотника ВСУ в Ростовской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО ночью сбили два украинских беспилотника в Каменском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.
"Сегодня ночью силами ПВО над территорией Каменского района Ростовской области были сбиты два БПЛА самолетного типа", – написал он.
Губернатор уточнил, что в результате падения обломков обошлось без пострадавших. Последствия на земле уточняются оперативными службами.
Ранее силы ПВО сбили в небе над Брянским районом украинский беспилотник. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, в результате этого никто не пострадал. Инфраструктурных разрушений после атаки в регионе также не зафиксировали.
До этого силы противовоздушной обороны ликвидировали украинский беспилотник над Воронежской областью. О пострадавших не сообщалось.
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