ПВО России сбила два беспилотника ВСУ в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО ночью сбили два украинских беспилотника в Каменском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

"Сегодня ночью силами ПВО над территорией Каменского района Ростовской области были сбиты два БПЛА самолетного типа", – написал он.

Губернатор уточнил, что в результате падения обломков обошлось без пострадавших. Последствия на земле уточняются оперативными службами.

Ранее силы ПВО сбили в небе над Брянским районом украинский беспилотник. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, в результате этого никто не пострадал. Инфраструктурных разрушений после атаки в регионе также не зафиксировали.

До этого силы противовоздушной обороны ликвидировали украинский беспилотник над Воронежской областью. О пострадавших не сообщалось.

