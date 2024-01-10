БПЛА сбили в небе над Волгоградской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В небе над Волгоградской областью сбили беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

"Сегодня, 10 января, над территорией Волгоградской области силами Минобороны РФ сбит беспилотный летательный аппарат", – приводят его слова в телеграм-канале местной администрации.

В результате произошедшего никто не пострадал. Инфраструктурных разрушений также не выявили.

До этого силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали беспилотник над Воронежской областью. По информации Минобороны РФ, он был запущен с украинской стороны. О пострадавших не сообщалось.

