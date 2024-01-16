Средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников над Воронежем – губернатор

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Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотников над Воронежем. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Предварительно, в результате атаки никто не пострадал. В одном из многоквартирных домов города произошло возгорание на балконе, пожар удалось ликвидировать. Еще в нескольких домах были выбиты окна. На месте уже работают оперативные службы, подчеркнул Гусев.

"После поквартирного обхода уточним число и характеристики поврежденного имущества. Всем гражданам окажем помощь в кратчайшие сроки. Ситуацию держу на контроле", – добавил глава области.

Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа в Белгородском районе на подлете к городу. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадавших нет.

До этого российские системы ПВО, по предварительным данным, сбили три украинские ракеты над Фатежским районом Курской области.



Российские ПВО сбили три украинские ракеты над Белгородской областью