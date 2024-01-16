Собянин: в 2024 году планируем завершить несколько крупных транспортных проектов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве в этом году будут завершены некоторые крупные транспортные проекты. Например, специалисты намерены продлить Сокольническую линию метро до станции "Потапово", написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, ей будут пользоваться 94 тысячи жителей поселения Сосенского, а также жители Южного Бутова, Воскресенского и города Щербинка.

"Построим больше 90 километра дорог, 30 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов. В частности, полностью соединим МСД с автомагистралью Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Планируем достроить Южную рокаду, которая улучшит транспортное обслуживание 24 районов Москвы", – поделился мэр.

Вместе с тем Собянин напомнил, что специалисты продолжают прокладывать Рублево-Архангельскую линию метро и строят новую Троицкую ветку с 17 станциями. В настоящее время активные работы ведутся на 11 станциях на участке от "ЗИЛ" до "Коммунарки", заключил мэр.

Ранее Собянин рассказал, что на Замоскворецкой линии с помощью новейших технологий удалось заново построить участок тоннеля от станции "Царицыно" до "Кантемировской". Он добавил, что на самой станции "Царицыно" был обновлен подуличный переход и открыт дополнительный выход.

"Мой район. Новости": Московский метрополитен получил более 10 наград в 2023 году