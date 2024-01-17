Собянин сообщил, что пассажиры совершили уже 1 млрд поездок по МЦК с 2016 года

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Пассажиры Московского центрального кольца (МЦК) с 2016 года совершили один миллиард поездок. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

Он напомнил, что МЦК заработало в 2016 году и продолжает свое развитие. При этом с открытием станции Кутузовская на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД) завершилась интеграция МЦК с МЦД.

"Московское центральное кольцо заработало в 2016 году и продолжает развиваться. С открытием станции Кутузовская на МЦД-4 завершилась его интеграция с Московскими центральными диаметрами. Теперь для удобства пассажиров со всех ж/д направлений есть пересадки на МЦК", – отметил мэр Москвы.

По его словам, сейчас МЦК – это 54 километра железнодорожных путей и 31 столичный городской вокзал. По кольцу ходят современные поезда "Ласточка", минимальный интервал которых в часы пик составляет 4 минуты.

Кроме того, на станциях кольца есть вся инфраструктура для маломобильных и пожилых пассажиров, людей с багажом, велосипедами и самокатами, а также для родителей с детьми.

Градоначальник подчеркнул, что районы рядом с МЦК преображаются, а на месте бывших промзон появляются современные городские кварталы.

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что пассажиры стали чаще оплачивать проезд банковской картой на турникетах в метро и МЦК. Общий рост составил около 65%.

Он отметил, что в начале 2023 года в столице обновили около 4 тысяч турникетов, поэтому на сегодняшний день картой можно оплачивать проезд на каждом из них. В 2023 году с помощью такого способа оплаты было совершено почти 280 миллионов проходов.

Ранее он рассказывал, что в целях улучшения транспортной и пешеходной связи в "Москва-Сити" в этом году власти откроют новый северный вестибюль Тестовской МЦД-4 и новый вестибюль МЦК Деловой центр.

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