"Саларьево" стал самым популярным автовокзалом в Москве в 2023 году

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Автовокзал "Саларьево" стал самым популярным в Москве в 2023 году. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Пассажиры автовокзала "Саларьево" могут отправиться в поездку по 71 маршруту западных, юго-западных и южных направлений. Это удобная и доступная альтернатива другим видам транспорта", – приводят его слова в телеграм-канале столичного Дептранса.

Ежедневно с вокзала отправляются около трех тысяч пассажиров. Всем посетителям доступны комфортный зал ожидания, комната матери и ребенка, кафе, вендинговые аппараты и бесплатный Wi-Fi.

Приобрести билеты на транспорт, отправляющийся с автовокзала "Саларьево", можно в приложении "Метро Москвы", а также в кассах на станциях "Павелецкая", "Саларьево" и "Орехово". Билеты доступны для покупки и в кассах на самом автовокзале.

Ранее в столице открылся пятый международный автовокзал "Красногвардейский". Ежедневно с него будут отправляться до 360 международных и междугородных рейсов, в том числе в ДНР, ЛНР и другие южные регионы страны. Первый рейс отправился с автовокзала 31 декабря.



Обновленный Красногвардейский автовокзал в Москве принял первых пассажиров