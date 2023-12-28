Международному автовокзалу Северные Ворота исполнилось пять лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Международный автовокзал Северные Ворота отмечает свое пятилетие. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

"Только в этом году мы отправили отсюда около 17 тысяч рейсов. От автовокзала ходят автобусы по северным, северо-восточным и северо-западным направлениям. Самые популярные направления среди пассажиров: Рыбинск, Санкт-Петербург, Ржев и Нелидово", – говорится в публикации.

В департаменте сообщили, что пассажиры могут получить подарок, если скажут кодовую фразу администратору автовокзала: "С Днем рождения, Северные Ворота!".

Гражданам напомнили, что они всегда могут приобрести билеты на автобусы дальнего следования в кассах автовокзалов, в приложении "Метро Москвы" и на портале столичного метрополитена.

Ранее в Дептрансе заявили, что в Москве разработана новая схема маршрутов для автовокзалов. На единой схеме были отмечены все главные направления маршрутов, а самим вокзалам присвоили по своему цвету.

На соседней схеме пассажиры могут рассмотреть все маршруты конкретного автовокзала, а также найти любой населенный пункт для путешествий.



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