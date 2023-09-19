Более миллиона пассажиров воспользовались автовокзалами Москвы летом

Фото: Дептранс Москвы

Этим летом автовокзалами Москвы воспользовались более одного миллиона пассажиров, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По информации ведомства, самыми популярными южными направлениями сезона стали Краснодар, Ростов-на-Дону и Севастополь. Из столичных автовокзалов можно отправиться в путешествие по 170 маршрутам.

На автовокзалах созданы все условия для комфортной поездки. Есть залы ожидания, комнаты матери и ребенка, камеры хранения, вендинговые автоматы, кафе и бесплатный Wi-Fi.

"Путешествуйте вместе с нами! Покупайте билеты на автобусы дальнего следования в приложении "Метро Москвы", на сайте Московского метро, в кассах автовокзалов и на станциях метро "Павелецкая", "Саларьево" и "Орехово", – заявили в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что более 400 рейсов ежедневно отправляются с автовокзалов Москвы. На сегодняшний день в Москве работают четыре автовокзала и две автостанции: "Саларьево", "Северные Ворота", "Центральный", "Южные Ворота", "Варшавская" и "Орехово". Самой большой популярностью у москвичей пользуются автовокзалы — "Саларьево" и "Центральный".