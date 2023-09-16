С автовокзалов Москвы ежедневно отправляются более 400 рейсов

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Более 400 рейсов ежедневно отправляются с автовокзалов Москвы. Они следуют по 170 маршрутам. Об этом сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.

Как сообщили в Дептрансе, на сегодняшний день в Москве работают четыре автовокзала и две автостанции: "Саларьево", "Северные Ворота", "Центральный", "Южные Ворота", "Варшавская" и "Орехово". Самой большой популярностью у москвичей пользуются автовокзалы — "Саларьево" и "Центральный". Летом ежедневно с каждого из них отправлялось более 3 тысяч человек.

Дептранс сообщает, что с открытием автовокзала "Красногвардейский", которое запланировано на конец 2023 года, закончится полная программа обновления.

Ранее в Дептрансе сообщили, что возле 14 станций МЦД-4 появится более 60 велопарковок нового типа. Они рассчитаны на 126 велосипедов или на 252 самоката. Благодаря этому велосипедистам и пользователям самокатов станет еще удобнее оставлять транспорт у станций и продолжать поездку на наземном метро.