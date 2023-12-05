Новая стойка "Живое общение" открылась на автовокзале "Центральный"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

На автовокзале "Центральный" открылась новая стойка "Живое общение", для удобства пассажиров ее установили рядом с кассами. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Как уточнил заммэра Москвы Максим Ликсутов, пассажиры смогут задать сотрудникам самые разные вопросы: как найти нужную локацию на автовокзале, как лучше пройти в метро и другим транспортным объектам.

Вместе с тем специалисты подробно расскажут о тарифах проездных билетов и правилах провоза багажа, а также ответят на другие вопросы. Помимо этого, уточнил Ликсутов, на стойках можно приобрести сувенирную продукцию метрополитена.

"Наши работники проходят специальное обучение, чтобы быстро помогать в любом вопросе. На территории метро установлено уже более 30 стоек "Живое общение", они работают ежедневно с 08:00 до 20:00", – заключил Ликсутов.

Ранее в Дептрансе рассказали, что за три года более 2,6 миллиона пассажиров совершили поездок по международному автовокзалу "Центральный". Благодаря ему можно отправиться в поездки по северным, северо-восточным и восточным направлениям. Сам автовокзал находится на Щелковском шоссе на 1-м и 6-м этажах многофункционального комплекса.

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