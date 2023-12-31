От автовокзала "Красногвардейский" отправился первый рейс с пассажирами

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

От нового автовокзала "Красногвардейский" отправился первый рейс с пассажирами. Об этом в телеграм-канале сообщил Дептранс Москвы.

Как отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, автобус поехал по маршруту "Москва — Новомосковск". По его словам, с открытием "Красногвардейского" была завершена программа обновления московских автовокзалов.

Ликсутов отметил, что теперь столичные автовокзалы охватывают все направления и предлагают пассажирам самый высокий уровень комфорта и качества обслуживания.

"Инфраструктура сделана с запасом на многие годы вперед. На каждом автовокзале наши сотрудники сделают всё, чтобы начало путешествия оправдало все ожидания", – отметил Ликсутов.

Таким образом, в столице теперь есть пять удобных и современных автовокзалов, откуда можно отправиться по всем направлениям: "Красногвардейский", "Центральный", "Саларьево", "Северные Ворота" и "Южные Ворота".

Билеты на автобус можно купить в мобильном приложении "Метро Москвы".

Ранее в Москве была разработана новая схема маршрутов для автовокзалов. По данным транспортного ведомства, пассажиры могут рассмотреть все маршруты конкретного автовокзала, а также найти любой населенный пункт для путешествий. Кроме того, в разделе с полезной информацией находятся новости столичного транспорта и рекомендации.