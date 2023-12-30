На четырех причалах в Москве раздают горячий чай и сладости

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Горячий чай и сладости раздают бесплатно с 30 декабря по 8 января на четырех причалах регулярных речных маршрутов. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептанса Москвы.

Как сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, согреться чаем, попробовать вкусный шоколад и печенье можно на конечных причалах: "Сердце столицы", "Киевский", "ЗИЛ" и "Печатники".

"Мы заботимся об удобстве пассажиров на всех видах городского транспорта. Во время новогодних праздников для еще более комфортного ожидания рейсов на причалах пассажирам бесплатно раздают горячий чай, шоколад и печенье", – добавил Максим Ликсутов.

Ранее в Дептрансе сообщили, что на Таганской-Краснопресненской ветке появится украшенный поезд "Еж3". Он будет ходить по расписанию с 31 декабря по 8 января.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, городской транспорт столицы будет бесплатным всю новогоднюю ночь. Мэр уточнил, что за проезд не понадобится платить с 20:00 31 декабря по 06:00 1 января.