Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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29 декабря, 22:30

Город

Москвичам рассказали, куда сходить в Новый год и в январские выходные

Москвичам рассказали, куда сходить в Новый год и в январские выходные

"Сити": топ-5 концертов в столице в декабре

Москвичам рассказали, куда сходить в Новый год и в выходные

"Сити": топ-5 концертов в уходящем 2023 году

Жителям столицы рассказали, где в Москве можно встретить Новый год

Жителям и гостям столицы рассказали, где в Москве можно встретить Новый год

Новости часа: мэр Москвы рассказал о мероприятиях в новогоднюю ночь

Для детей и подростков подготовили разнообразную программу мероприятий на праздники

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Москвичам в подарок на Новый год столица подготовила множество классных сюрпризов и подарков: это и различные фестивали, которые пройдут по всему городу, и многочисленные шоу на катках. А еще жителей и гостей города ждут бесплатные поездки на общественном транспорте в новогоднюю ночь, а также бесплатные парковки в течение всех праздников.

Как столица готовится встречать 2024 год? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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