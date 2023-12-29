Москвичам рассказали, куда сходить в Новый год и в январские выходные

Москвичам в подарок на Новый год столица подготовила множество классных сюрпризов и подарков: это и различные фестивали, которые пройдут по всему городу, и многочисленные шоу на катках. А еще жителей и гостей города ждут бесплатные поездки на общественном транспорте в новогоднюю ночь, а также бесплатные парковки в течение всех праздников.

Как столица готовится встречать 2024 год? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.