Дискотеки на льду пройдут на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Дискотеки на льду пройдут на десяти бесплатных катках, расположенных на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". Диджей-сеты под открытым небом будет сопровождать подсветка, меняющаяся в такт музыке. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Чтобы пройти на площадку, нужно будет предварительно зарегистрироваться на сайте. Узнать расписание тоже можно там. Дискотеки начнутся во время последнего сеанса.

Отмечается, что 30 декабря и 7 января с 20:00 до 22:00 дискотеки пройдут по адресам Сухонская улица, владение 7, Авиационная улица, владение 24, улица Теплый Стан, владение 1б, Вешняковская улица, владение 16.

В эти же даты с 20:30 до 22:00 гостей на вечеринки ждут на улице Грекова, владение 3ж, Ключевой улице, владение 22, корпус 1, в сквере по улице Хачатуряна, в проезде Серебрякова, дом 14, строение 23, на Мичуринском проспекте, в Олимпийской деревне, владение 4, в сквере у станции метро "Некрасовка".

Заммэра Наталья Сергунина рассказала, что мероприятие "Путешествие в Рождество" стало настоящей новогодней традицией. Москвичи и гости столицы приходят на фестиваль вместе с семьей, пробуют различные блюда, а также приобретают сувениры для близких.

Также отмечалось, что более четырех тысяч мастер-классов проведут в новом сезоне фестиваля "Путешествие в Рождество". Оформленные в стиле разных эпох площадки могут предложить гостям множество мероприятий. На Манежной площади столицы организована тематическая зона торговой Москвы. Здесь гости смогут узнать интересные факты о жизни города, сделать праздничные сувениры и новогодние игрушки.

Дискотеки на льду подготовили на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество"