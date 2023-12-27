Телеканал Москва 24 в новогоднюю ночь покажет дискотеку с хитами Zivert

Фото: пресс-служба АО "Москва Медиа"

Телеканал Москва 24 покажет дискотеку с песнями Zivert в новогоднюю ночь. Композиции прозвучат сразу после полуночи.

В эфире прозвучат хиты исполнительницы – Life, Credo и Beverly Hills. Кроме того, сразу после полуночи и боя курантов на экране телевизора появится кот Бублик, а рядом с ним – QR-код, отсканировав который зрители смогут отправить свое поздравление в чат-бот. В новогоднюю ночь сообщение появится на экране.

Затем, в 01:30 1 января 2024 года, новогодняя ночь на телеканале продолжится вместе с резидентами фестиваля "Солома": Gayana, SHOO, Лиза Матрешка, TERRA, Zavazalsky, Secret Atelier, Marsianna, UNTONE CHERNOV, Анна Ворфоломеева и Zventa Sventana.

Трансляцию музыкального концерта можно будет посмотреть и в сообществе телеканала "Москва 24" в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее стало известно, что в 2023 году в рамках проекта "Музыка в метро" состоялось более 50 тысяч выступлений. Столичный Дептранс подчеркнул, что пассажиров столичного метро радовали известные поп-хиты, народные песни, зажигательная рок-музыка, душевные джазовые мотивы, нестареющая классика и авторские мелодии.

Уже более тысячи музыкантов изъявили желание попробовать принять участие в следующем, шестом сезоне проекта.



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