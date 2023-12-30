Новогодний поезд "Еж3" появится на Таганско-Краснопресненской ветке в новогодние праздники

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Украшенный поезд "Еж3" появится на Таганско-Краснопресненской линии на новогодних праздниках. Он будет ходить по расписанию с 31 декабря по 8 января. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы.

Поезд "Еж3" будет ходить по фиолетовой ветке в новогоднюю ночь и другие праздничные дни – с 31 декабря по 8 января. Дептранс Москвы поделился расписанием, чтобы москвичи успели прокатиться в нарядном вагоне.

В Дептрансе также призвали москвичей воспользоваться метро на праздниках и отметили, что там приготовили много интересного для новогоднего настроения.

Ранее в Дептрансе рассказали, как украсили общественный транспорт Москвы к Новому году. Пассажиры смогут прокатиться в "вязаном" транспорте, который ездит по Кольцевой линии метро. Пассажиров наземного городского транспорта порадуют 30 трамваев и 50 электробусов, украшенных гирляндами. Кроме того, на маршруте № 7 ходит трамвай, салон которого декорирован хвойными ветвями. На маршруте "А" без пассажиров курсирует украшенный вагон "Татра" со световой инсталляцией в виде снеговиков, елок и подарков.

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