Около 2 млн человек смогут воспользоваться общественным транспортом Москвы в Новый год

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Порядка 2 млн человек могут воспользоваться общественным транспортом Москвы в новогоднюю ночь. Об этом в интервью телеканалу Москва 24 рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Как отметил Ликсутов, по примерным оценкам, городским транспортом в новогоднюю ночь воспользуются от 1,7 до 2 миллионов человек. Заммэра столицы подчеркнул, что городской транспорт полностью готов к такой нагрузке.

"Для тех, кто захочет куда-то приехать к друзьям, товарищам, к родителям, городской транспорт будет полностью мобилизован для того, чтобы в новогоднюю ночь поездки вам доставили только удовольствие и комфорт", – сказал Ликсутов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что проезд в общественном транспорте Москвы будет бесплатным в новогоднюю ночь. Мэр уточнил, что за проезд не понадобится платить с 20:00 31 декабря по 06:00 1 января. Метро, МЦК, 158 наиболее востребованных и ночных маршрутов наземного транспорта доставят москвичей и гостей города к месту празднования или домой.

Помимо этого, с 1 по 8 января в столице станут бесплатными парковки. Мэр уточнил, что это касается всех улиц, в том числе тех, где действуют тарифы 380 и 450 рублей в час.

Городской транспорт будет работать бесплатно с 20:00 31 декабря – мэр Москвы