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01:45

Мэр Москвы

Собянин: летевший к Москве беспилотник уничтожен в Подольском городском округе

Фото: ТАСС/EPA/NEIL HALL

Средства ПВО в ночь на четверг, 18 января, отразили в городском округе Подольск атаку беспилотника, летевшего на Москву. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб уже работают на месте происшествия, добавил градоначальник.

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