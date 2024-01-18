Собянин: летевший к Москве беспилотник уничтожен в Подольском городском округе

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Средства ПВО в ночь на четверг, 18 января, отразили в городском округе Подольск атаку беспилотника, летевшего на Москву. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб уже работают на месте происшествия, добавил градоначальник.