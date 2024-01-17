Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Пешеходный тоннель № 1 открылся на Курском вокзале после реконструкции. Он соединил цокольный этаж основного здания с новым подземным вестибюлем, сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги (МЖД).

Гости и жители столицы могут пройти по нему на платформы № 5, 6 и 7 к пригородным поездам Курского направления и Московских центральных диаметров, а также "Ласточкам" межрегионального сообщения. В частности, из тоннеля есть выход на платформу № 4 для посадки и высадки в поезда МЦД-4.

В магистрали отметили, что во время работ по реконструкции тоннель был расширен. Специалисты обновили напольное покрытие, выполнили облицовку стен и смонтировали современную систему освещения. Специальная тактильная плитка была уложена для слабовидящих пассажиров.

Подземный переход оборудовали системой видеонаблюдения, громкоговорящей связью, навигационными указателями, информационным табло, интроскопами и рамками металлодетектора для проведения досмотра пассажиров. Для маломобильных пассажиров установили лифт. Также в тоннеле сделали валидаторы, кассы и аппараты для покупки билетов.

"В ближайшее время тоннель № 2 закроется на реконструкцию, во время которой будут проведены аналогичные работы. Одновременно будет вестись строительство двух новых платформ и выхода на них из тоннеля", – говорится в сообщении.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что минувший год стал знаковым для Московских центральных диаметров, сеть которого выросла вдвое. Он напомнил, что в общей сложности на МЦД в 2023 году открыли 13 новых и реконструированных городских вокзалов. Мэр рассказал, что в августе власти Москвы вместе с ОАО "РЖД" открыли МЦД-3 "Ленинградско-Казанский", который соединил Зеленоград и подмосковный город Раменское. Это новый сквозной маршрут, который проходит через всю столицу с севера на юго-восток.

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