Станция Площадь Гагарина стала самой популярной с момента запуска МЦК

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Станция Площадь Гагарина стала самой популярной с момента запуска Московского центрального кольца (МЦК) в 2016 году. Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД.

По данным пресс-службы перевозчика, этой станцией воспользовались 83,2 миллиона человек. Также в списке оказались Нижегородская – 57,4 миллиона, Ботанический сад – 56,6 миллиона и Кутузовская – 56,5 миллиона.

В РЖД уточнили, что ежедневно по МЦК совершается более 500 тысяч поездок, а 22 февраля 2023 года им воспользовались рекордное число пассажиров – 640 443.

Длина МЦК составляет 54 километра. В него входит 31 транспортно-пересадочный узел с 26 пересадками на метро и 11 железнодорожных станций, в том числе МЦД. По кольцу курсируют поезда "Ласточка", минимальный интервал которых в часы пик составляет четыре минуты.

Ранее заммэра по вопросам транспорта столицы Максим Ликсутов рассказал, что в "Москва-Сити" в этом году улучшат транспортную и пешеходную связи. Для этого будут открыты новый северный вестибюль станции Тестовской МЦД-4 и новый вестибюль МЦК Деловой центр.

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