Москвичам рекомендовали пользоваться городским транспортом из-за снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Для поездок по Москве 15 января горожанам посоветовали использовать городской транспорт вместо личных автомобилей, пишет столичный Дептранс, ссылаясь на данные ЦОДД.

Причиной тому – снегопад, который будет идти весь день, подчеркнули в ведомстве. Уточняется, что на движение по городским улицам влияют погодные условия, низкие скорости и проводимые строительные работы.

"Движение на МСД и на проспектах Маршала Жукова и Генерала Дорохова – рабочее", – говорится в сообщении.

На данный момент локальные затруднения наблюдаются на Ярославском шоссе, а также на МКАД в районах Бесединского шоссе и улицы Молдагуловой. Затруднения движения в центре города, на ТТК и МКАД также ожидаются во второй половине дня.

"В вечерний разъезд рекомендуем выезжать до 17:00 или отложить поездку на более позднее время – после 20:00", – заключили в ведомстве.

До этого стало известно, что на юге и в центре Москвы задерживается ряд трамваев. Речь шла про маршруты № А, 1, 14, 16, 26, 38, 39, 43, 47 и 49. Однако специалисты уже отметили, что вместо трамваев работают автобусы.

14 января москвичей и гостей столицы также попросили пользоваться общественным транспортом из-за снегопада. Уточнялось, что городской транспорт, включая метро, МЦК и МЦД работает штатно, а автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам.

Патрули ЦОДД помогают столичным водителям