Высота сугробов в Москве вырастет на 5–8 сантиметров на следующей неделе

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Высота снежного покрова вырастет на 5–8 сантиметров в Москве на следующей неделе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В выходные снегопады приобретут локальный характер, и подморозит до нормы середины зимы. В субботу в течение суток минус 4–9 градусов, в воскресенье ночью минус 7–12, после полудня минус 3–8", – сообщил синоптик.

Тишковец уточнил, что на следующей неделе в столице выпадет от 17 до 22 миллиметров осадков, что составит 30–40% месячной нормы. Самыми снежными станут 18 и 19 января.

Вместе с этим синоптик предположил отсутствие морозов на Крещение, поскольку столбики термометров к концу следующей недели опустятся до нуля градусов.

Ранее стало известно, что 15 января в Москву придет потепление. В ночь на понедельник в столице ожидаются 20-градусные морозы, однако днем температура воздуха поднимется до -16 градусов, а к вечеру – до -13.



Температура воздуха в Москве днем 14 января составит -14 градусов