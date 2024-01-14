Температура воздуха в Москве опустилась ниже 30 градусов мороза минувшей ночью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ночь на 14 января столбики термометров в Москве опускались ниже 30 градусов мороза. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Метеостанция "Михайловское" в ТиНАО зафиксировала в ночные часы -30,7 градуса. Температура стала самой низкой в столице.

Вторым среди самых холодных стал Серпухов. Там воздух остыл до -30,1 градуса. В Истре прошедшей ночью синоптики зафиксировали 29,7 градуса мороза.

До 10:00 14 января в Москве действует оранжевый уровень погодной опасности из-за сильных морозов. Помимо этого, до 12:00 15 января в городе установили желтый уровень погодной опасности из-за высокой вероятности образования наледи на дорогах.

Между тем в 15 января в город придет потепление. Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник температура воздуха в Москве поднимется до -5 градусов. 16 и 17 января в столице ожидается -8 и -10 градусов соответственно.



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