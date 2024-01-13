Москвичей предупредили о морозах в ближайшие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В выходные, 13 и 14 января, в столице будет морозно и облачно с прояснениями. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Синоптики прогнозируют, что в ночь на 14 января столбики термометров могут опуститься до минус 25 градусов. Днем будет от минус 12 до минус 14 градусов. Местами может пройти небольшой снег.

Между тем в начале новой недели ожидается заметное потепление. В понедельник, 15 января, будет от минус 3 до минус 5 градусов днем. Ночью же температура может упасть до минус 14 градусов.

Днем во вторник, 16 января, прогнозируется до 8 градусов ниже нуля, 17 января – до минус 10 градусов. Местами пройдет небольшой снег.

Мороз, пришедший в столичный регион, окреп минувшей ночью до 32 градусов. Самой холодной точкой на карте Москвы и области стал город Клин, где зафиксировала минус 32,2 градуса. В Москве на главной метеостанции, на ВДНХ, воздух в ночное время остыл до минус 23,7 градуса.

Также желтый уровень погодной опасности, который был введен в Москве из-за гололедицы, продлили до 13:00 14 января.

Синоптики предупредили об аномальных морозах в Москве в выходные