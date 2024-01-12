Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до 14 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности, который был введен в Москве из-за гололедицы, продлили до 13:00 14 января. Об этом заявили на сайте Гидрометцентра России.

Ранее Гидрометцентр России объявлял желтый уровень погодной опасности в столичном регионе до 12:00 12 января из-за гололедицы.

До этого руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что в выходные, 13–14 января, в столице ожидается похолодание до минус 26 градусов, что на 12–14 градусов ниже нормы. При этом январь 2024 года оказался намного холоднее обычного – средняя температура составила минус 20 градусов, чего не было с 1987 года.



Снегопад ожидается на западе Москвы к вечеру 12 января