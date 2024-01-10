Желтый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе до полудня 12 января

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

Желтый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе, сообщает Гидрометцентр России. Предупреждение о гололедице будет действовать до 12:00 12 января.

Также в Москве и области с 21:00 10 января до 18:00 11 января объявлено предупреждение из-за гололеда, с 21:00 10 января до 21:00 11 января – из-за снегопада, метели и ветра.

Ранее жителей и гостей столицы призвали использовать общественный транспорт в условиях непогоды. С 18:00 10 января до 21:00 11 января в городе прогнозируется снегопад и порывистый ветер.

Автомобилистов просят сохранять внимательность, не превышать скорость, выдерживать дистанцию с другими машинами, а также не совершать резких маневров. О неисправности светофора или сломанном дорожном знаке можно сообщить по телефону 3210.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в столице 11 января ожидаются ветер, метель и снежные заносы, а также сугробы, которые вырастут на 4–6 сантиметров.

Синоптик также рассказал, что в столичном регионе к концу недели прогнозируется усиление морозов до минус 20 градусов днем и до минус 30 градусов – в ночное время. Ночью 12 января в Москве будет 15–17 градусов мороза, в Подмосковье – до минус 23 градусов.



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