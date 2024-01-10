Москвичам пообещали "погодные чудеса" в канун старого Нового года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На этой неделе в Москве ожидаются "чудесные преобразования" в атмосфере – резкое потепление в ночь на 11 января сменится аномально холодной погодой, сообщил Агентству "Москва" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик пояснил, что к Москве приближается циклон, который накроет столицу, а уже в четверг начнет уходить на восток. По словам Вильфанда, из-за этого ожидается очень необычная погода.

Эксперт уточнил, что предстоящей ночью в городе местами будут сильный снег, метель и усиление ветра. Так, если вечером среды будет минус 8–10 градусов, то к утру следующего дня температура резко повысится до 0... -2 градусов.

Затем циклон будет уходить, прогнозируется вторжение холодных арктических масс, и к вечеру четверга температура опять понизится до минус 11–13 градусов. Кроме того, атмосферное давление понизится примерно на 20 миллиметров ртутного столба, до 730 миллиметров и ниже.

С 12 января температура в столице продолжит понижаться до аномально низких значений.

Ранее стало известно, что высота снежного покрова за последние сутки в Москве выросла на 3 сантиметра. Общая высота сугробов в столице составляет 24 сантиметра, что соответствует показателям января.

В течение дня снегопад в Москве продолжится. В связи с этим автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт. Он следует по выделенным полосам, что снижает трафик на дорогах.



Желтый уровень погодной опасности начнет действовать в Москве и Подмосковье 10 января