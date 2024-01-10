До 16 градусов мороза ожидается в Москве в старый Новый год

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве опустится до 16 градусов мороза в старый Новый год. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

На температурные показатели в столице в выходные повлияет повышенное атмосферное давление. Существенных осадков в субботу, 13 января, не ожидается, однако погода будет достаточно морозной, отметила синоптик.

"Минимальная температура в Москве составит -16...-18 градусов, по Московской области – до -20 градусов, дневная температура в Москве – 13–16 градусов мороза, по области – до 18 градусов мороза", – цитирует Позднякову РИА Новости.

Днем позже, в воскресенье, в городе прогнозируется до -22 градусов ночью и до -12 градусов – днем. В Подмосковье столбики термометров днем опустятся до -15 градусов, что окажется существенно ниже климатической нормы.

Ранее стало известно, что высота снежного покрова за последние сутки в Москве выросла на 3 сантиметра. Общая высота сугробов в столице составляет 24 сантиметра, что соответствует показателям января.

В течение дня снегопад в Москве продолжится. В связи с этим автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт. Он следует по выделенным полосам, что снижает трафик на дорогах.



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